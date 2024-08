Nei comuni si fa festa | rock premi e motori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Dal concerto del cantautore Marco Ligabue, fratello deler Luciano, alla consegna del Memorial Brambilla all’ex pilota di Formula 1 Ivan Capelli. E poi iintitolati a Michele Alboreto e Fabrizio Pirovano, le risate del cabaret con i comici di Zelig e Colorado, il trascinante punk-in dialetto veneto dei Rumatera, le mostre di bolidi e auto storiche, le gare di go-kart a pedali e la presentazione di un libro dedicato alla passione per le quattro ruote di Peo Consonni, pilota, collaudatore e meccanico che è una vera e propria leggenda in Brianza e non solo. Sarà un cartellone fitto di iniziative quello proposto dalle rassegne FuoriGp organizzate dalle città che fanno cintura attorno al Parco di Monza.