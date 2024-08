Napoli controlli e sequestri all’aeroporto di Capodichino

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

Prosegue l'azione di contrasto ai traffici illeciti dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza diin collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di1, presso lo scalo aeroportuale partenopeo. In particolare, con la stagione estiva, i Finanzieri della Compagnia dihanno intensificato iin tutti i settori di servizio. In particolare, in materia di illecita circolazione transfrontaliera di valuta, è stato intercettato contante per oltre 437.000 euro e sono state irrogate complessivamente sanzioni per oltre 14.000 euro, nei confronti di 36 persone. La valuta, spesso occultata nei bagagli o in doppifondi, proviene ed è diretta principalmente nei paesi nord-africani, dell'est Europa o del Medio Oriente.