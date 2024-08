Napoli arriva Lukaku | visite mediche e firma imminenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Ilè pronto a piazzare il colpo di mercato in attacco: Romeluè ormai vicinissimo a diventare un nuovo giocatore azzurro. L'attaccante camerunense, in uscita dal Chelsea, è sempre stato il primo obiettivo per rinforzare l'attacco della squadra allenata da Antonio Conte, il quale vede nel possente bomber l'elemento chiave per il suo progetto tattico. Il presidente Aurelio De Laurentiis, con l'arrivo del tecnico salentino, ha dato il via a una rifondazione profonda, investendo svariati milioni per mettere a disposizione del tecnico una rosa competitiva su tutti i fronti. Dopo aver già speso 77 milioni di euro per vari innesti, ilsi appresta a versare ulteriori 30 milioni nelle casse del Chelsea per assicurarsi le prestazioni di