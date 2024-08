MTV Video Music Awards 2024 | tutti i performer e le nomination

Leggi tutta la notizia su biccy

Mercoledì 11 settembre da New York andranno in onda gli MTV. Tra le artiste più nominate ci sono Taylor Swift, Sabrina Carpenter e Ariana Grande, mentre Katy Perry sarà l'ospite d'onore perché riceverà l'ambito premio Vanguard, che in passato è stato di icone come Britney Spears, Pink, Shakira, Rihanna Beyoncé, U2, Michael e Jante Jackson. Idegli MTVsaranno: Katy Perry, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, Shawn Mendes, Chappell Roan, Halsey, LISA, Anitta, Karol G, LL Cool J, Lenny Kravitz, Rauw Alejandro, GloRilla, Benson Boone.