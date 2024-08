Mercato Roma | Abraham al passo d' addio ieri le visite di Abdulhamid

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024)27 agosto 2024 - Il calcioè come una porta girevole dove i destini dei giocatori si incrociano in un continuo via vai di persone. In questa ultima settimana di trattative la porta d'ingresso di Trigoria sembra pronta a girare ancora diverse volte. A fronte infatti di undi altissimo profilo in entrata, ladovrà sicuramente battere cassa e dopo ben 6 ingaggi, le sole cessioni di Andrea Belotti e Houssem Aouar non bastano. Il prossimo nome sulla lista dei partenti resta quello di Tammy, la cui partenza si avvicina sempre di più. Dopo infatti aver visto naufragare la possibilità di vederlo rimanere in Italia, dove il Milan lo aveva richiesto come possibile vice-Morata, si è tornati all'ipotesi a lungo caldeggiata per la cessione del britannico della, ovvero il ritorno in patria in Premier League.