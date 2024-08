Livigno | ragazzi On the road a fianco di polizia locale vigili del fuoco e guardia di finanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – Esperienza sul campo per le giovani e i giovani che hanno preso parte alla ‘Summer On thedi’. È terminata la quinta edizione del progetto ‘Summer On the’, iniziativa che ha visto il coinvolgimento di 10 giovani, over 16, accompagnati nelle diverse esperienze dallo staff dell’associazione bergamasca. Giornate intense, ricche di attività, quelle vissute dai ’On the’ anei panni degli uomini della, dei soccorritori di Areu, di quelli del Soccorso Alpino e di quelli dell’impianto sciistico Carosello 3000, ma anche nei panni deidel. I giovani sono stati altresì impegnati nei controlli al Passo del Foscagno adelladie dell’Agenzia delle Dogane.