Lido di Bellano donna trascinata dalla corrente | salvata dal cane bagnino e dalla sua istruttrice

(Di martedì 27 agosto 2024) “Per favore, lì è pericoloso, tornate subito indietro e avvicinatevi a riva”. Daniela non ha però quasi nemmeno terminato la frase, che laha trascinato via Veronica,foce del torrente verso il largo del lago di Como. Daniela ha gettato a terra radio e cellulare e si è subito buttata in acqua. Accanto a lei, senza neppure bisogno di chiamarlo, Sole, il suo labrador di 4 anni con cui domenica era di servizio alpubblico di. Bagnina esono riusciti a raggiungere Veronica, la bagnante in difficoltà che faticava a stare a galla e a contrastare la forza dell’acqua, che alla foce del fiume Pioverna nel lago di Como corre molto veloce. “L’ho assicurata alle maniglie del giubbotto galleggiante indossato da Sole, che poi l’ha portata in salvo”, racconta Daniela.