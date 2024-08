iPhone 16 in uscita il 9 settembre | indiscrezioni su prezzo colori e schermo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 27 agosto 2024) Apple ha fissato l’dell’16 alle ore 19:00 del 92024. L’evento potrà essere seguito sul sito apple.com, nell’app Apple Tv o sul canale YouTube ufficiale. A poche ore dall’annuncio si sprecano già lee i leaks in merito alle caratteristiche del nuovo smartphone Apple. La curiosità, in particolare, riguarda ildel nuovo16, la sua gamma die le dimensioni dello. Facile prevedere che, come già avvenuto in passato, usciranno diverse versioni del nuovo melafonino fra standard, Plus, Pro e Pro Max. I nuovi16 Nel suo annuncio, Apple ha utilizzato il claim “it’s glowtime”, che possiamo tradurre in “è tempo di luce” o “è tempo di splendere”.