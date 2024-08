Immobili in città Scambio in vista Ma intesa manca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024)di proprietà ex tribunale e complesso Stalloni tra Comune di Crema (nella foto) e Regione Lombardia? Si può fare, maun accordo di programma (il vecchio è scaduto con la nuova legislatura) oltre a mettersi in mezzo la burocrazia. La novità positiva è che i conti tornano: il vecchio tribunale di Crema vale 6.1 milioni di euro mentre l’ ex Stalloni, secondo la perizia estimativa dell’agenzia delle entrate, varrebbe circa 7 milioni. Quindi unodi proprietà sarebbe di fatto (quasi) alla pari. Dopo circa un anno dall’ultimo confronto tra Regione e comune di Crema, sono arrivate le prime stime che potranno essere messe sul tavolo per poter decidere finalmente il futuro delle due aree.