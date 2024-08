È grazie a Barbera se si va alla Mostra del cinema di Venezia a cuor leggero

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 agosto 2024) Si parte. Dopo aver prenotato i biglietti per le proiezioni – eredità del Covid che ci teneva a distanza, una poltrona libera a destra e una a sinistra, si chiacchierava solo in diagonale. L’abitudine è rimasta, e sono rimaste anche le code: il cinefilo è animale sociale e vuole orecchie che ascoltino le sue lamentele, quindi arriva prima del tempo (alcuni puntanostessa poltrona da anni, sport ormai di estrema difficoltà). L’algoritmo quest’anno ha letto Flaiano, sa che “in Italia l’arabesco è la linea più breve tra due punti”, e allora un giorno si prenota alle 2 del pomeriggio, tre giorni dopo alle 11 del mattino, un’altra volta alle 6 e 45 (mattino, sempre mattino, il festivaliero non dorme mai). Si vadicon l’animo lieto, dopo aver compilato la scheda relativa“neutralità carbonica”.