Così Roberto Vannacci può rubare la fiamma tricolore a Giorgia Meloni | È l’unico a esserne degno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 agosto 2024) Il generalepotrebbe presto fregiarsi del simbolo della. “Fregandolo” a. Perché lui è «», secondo Gianmario Ferramonti. Ovvero il presidente della Confederazione delle Destre, che raccoglie una serie di sigle sovraniste. Tra cui anche quello del Movimento Sociale Italiano di Gaetano Saya, che vanta il diritto d’autore sulla. E che si è rivolto alla Cassazione affinché ne venga negato l’uso a Fratelli d’Italia. Ponendofine a una lunga contesa legale. E portandoal “comitato” del generale. Che per sua stessa ammissione si sta trasformando «da associazione culturale in politica». Lui intanto tratta con Matteo Salvini dopo la smentita sul suo addio. E vuole per il suo movimento il 30% dei candidati alle prossime elezioni regionali. LaUn passo indietro.