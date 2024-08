Con la mente siamo già nel 2028 A Los Angeles cricket T20 flag football lacrosse sixes squash baseball softball di ritorno e paraclimbing si aggiungeranno alle competizioni olimpiche e paralimpiche

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 27 agosto 2024) Una fresca brezza californiana porterà un’ondata di novitàOlimpiadi di Los. Come spesso accade, i Giochi rappresentano un palcoscenico perfetto per lanciare o rilanciare discipline sportive, dando voce a passioni nascoste o radicate in antiche tradizioni. Questa volta, saranno sei i nuovi sport che si uniranno alla grande famiglia olimpica, ciascuno con la propria storia unica e il proprio stile. Un mix sapienteorchestrato tra tradizione e innovazione, che promette di affascinare non solo gli appassionati di sport, ma anche chi ama le storie di resilienza, cambiamento e cultura.