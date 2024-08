Come cambia il tabellone di Sara Errani agli US Open | eliminazione imprevista per Collins

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Sarà Caroline Dolehide l’avversaria al secondo turno diUS2024 di tennis: la statunitense ha vinto infatti il derby contro la connazionale Danielle, testa di serie numero 11, in rimonta con lo score di 1-6 7-5 6-4 dopo due ore e 41 minuti di gioco.ora potrebbe incontrare una testa di serie in caso di successivo approdo al terzo turno, dove ad attendere l’azzurra potrebbe esserci la russa Diana Shnaider, numero 18 del seeding. In caso di passaggioottavi di finale, invece, l’azzurra potrebbe poi vedersela con l’altra statunitense Jessica Pegula, numero 6 del