Ciclismo | Florian Samuel Kajamini sarà nel World Tour con l’Astana Qazaqstan nel 2025

(Di martedì 27 agosto 2024) Una squadra sempre più italiana. Dopo aver acquistato a stagione in corso il campione tricolore Alberto Bettiol,continua ad ampliare la rosa, anche verso il prossimo anno, con corridori azzurri. È di ieri la notizia ufficiale dell’approdo del giovanenella compagine kazaka. L’azzurrino ha vinto una tappa alde l’Avenir, chiudendo in settima piazza in classifica generale. Le sue parole: “Questa stagione è stata piena di eventi e vittorie straordinarie, e il mio recente successo alde l’Avenir è stato una pietra miliare significativa, che ha evidenziato un anno di successo. Vorrei ringraziare il mio attuale team, MBH bank-Colpack-Ballan-CSB, con il quale ho trascorso tre anni straordinari, ottenendo risultati elevati e dimostrando me stesso ad alto livello.