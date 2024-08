Capcom Fighting Collection 2 | annunciato per il 2025

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 27 agosto 2024) Durante il Nintendo Direct Partner Showcase di oggi, è stata annunciata una nuova collezione di giochi di combattimento in arrivo nel2. Disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC tramite Steam, questa collezione riunisce classici comevs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 e picchiaduro amatissimi dai fan come Power Stone 2, il tutto in un unico pacchetto arricchito da nuove funzionalità, tra cui il gioco online e vari aggiornamenti sulla qualità della vita per tutti gli otto giochi inclusi! Inoltre, è stata annunciata anche la MARVEL vs.: Arcade Classics, che include giochi indimenticabili come X-MEN vs. STREET FIGHTER, MARVEL vs.2: New Age of Heroes e Marvel Super Heroes vs. Street Fighter con il personaggio nascosto Norimaro (presente solo nella ROM giapponese).