Visite mediche per Juan Cuadrado | passa dal nerazzurro interista a quello atalantino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dala quellaGuillermo, dopo una stagione all’Inter - dove, complici problemi fisici, ha recitato un ruolo da comprimario con solo 12 presenze - trasloca lungo la A4 per trasferirsi da svincolato a parametro zero all’Atalanta. Il 36enne colombiano questa mattina sta svolgendo le, prodromiche alla firma del contratto con i bergamaschi, presso la casa di cura milanese de La Madonnina, poi se non ci saranno problemi al pomeriggio sarà al centro sportivo di Zingonia per firmare il contratto e aggregarsi alla sua nuova squadra. Curiosamente venerdì sera potrebbe già tornare da ex al Meazza nell’anticipo contro l’Inter se venisse convocato. Colpo a costo zero per la Dea, per avere un giocatore di esperienza a livello internazionale, adattabile su entrambe le corsie esterne.