Tarantino non ha nessun interesse nel guardare Toy Story 4

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Quentin Tarantino è apparso di recente in un episodio del podcast comico Club Random con Bill Maher, dove, tra le altre cose, ha discusso delle difficoltà di concludere una trilogia in modo soddisfacente per il pubblico. A causa del suo amore per la trilogia iniziale di Toy, il regista di Kill Bill ha detto di non avere “alcun desiderio” di vedere i film successivi. “Non guardo tutti i film d’animazione e roba del genere, ma sono un grande fan della trilogia di Toy“, ha detto in una clip che è diventata virale su X. “Penso che ci sia solo una trilogia che funziona completamente e totalmente all’ennesimo grado ed è Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo“.