Spazio in arrivo le tute distillanti per il riciclo dei liquidi corporei

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nelle missioni spaziali, l’economia circolare è quasi un principio guida. Mentre a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ildell’urina è già una realtà, lo stesso non si può dire per le passeggiate spaziali. Durante le attività extraveicolari, gli astronauti sono costretti a gestire i propri bisogni all’interno dellespaziali, utilizzando una sorta di pannolino per adulti fatto di un polimero super assorbente che, però, non permette ildei. Questo sistema non solo è scomodo, ma rappresenta anche uno spreco di risorse e ha provocato problemi come infezioni del tratto urinario e disturbi gastrointestinali. Una soluzione innovativa potrebbe però essere vicina. Si tratta di “”, ispirate al film Dune, dove i personaggi sopravvivono in climi aridi grazie aldeiattraverso i loro abiti.