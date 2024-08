Situazione in definizione nel centrodestra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si prospetta una settimana interlocutoria nelper quanto riguarda le candidature alle prossime elezioni regionali in Liguria. Con ogni probabilità , a meno di clamorosi scossoni dell’ultim’ora, non dovrebbe emergere nulla di ufficiale per quanto riguarda le scelte da contrapporre al centrosinistra.quindi ancora in via di, con i partiti della coalizione chiamati a chiudere il cerchio sul candidato alla presidenza. I nomi in ballo sono quelli emersi nei giorni scorsi da un sondaggio (i cui risultati non sono stati resi pubblici) commissionato dal Comitato Giovanni Toti Liguria all’istituto Euromedia Research di Alessandra Ghisleri, su un campione di 1000 liguri.