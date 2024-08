Sinner torna sul caso doping | Non ho avuto un trattamento speciale Periodo difficile diverse notti insonni a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dopo la conferenza stampa di tre giorni fa, Jannikto a parlare alla vigilia del suo match d’esordio agli US Open 2024 contro Mackenzie McDonald rilasciando una lunga intervista ai microfoni di ESPN in cui ha voluto chiarire alcuni aspetti della vicenda legata alla sua positività al Clostebol, conclusasi recentemente con l’assoluzione da parte di un tribunale indipendente per contaminazione involontaria (l’azzurro ha perso i punti ed il montepremi di Indian Wells, torneo in cui si sono verificati i due test incriminati). L’altoatesino si è difeso così dall’accusa di aver ricevuto undi favore rispetto ad altri sportivi protagonisti di casi simili: “Dipende dalla posizione in cui ti trovi. Ovviamente, nella mia posizione, hola possibilità di affidarmi a persone qualificate.