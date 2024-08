Si finge povero e chiede patrocinio gratuito denunciato a Treviso

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 26 agosto 2024)(ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale dihanno accertato che un pregiudicato, domiciliato nel trevigiano, ha presentato al locale Tribunale un’istanza di ammissione ala spese dello Stato autocertificando, per il 2022, il possesso di un reddito pari a 11 mila euro, omettendo però la dichiarazione della percezione di proventi per complessivi 300 mila euro circa. Per tale falsa dichiarazione, l’uomo non solo è statoalla Procura della Repubblica di, ma è stato ovviamente escluso dall’ammissione al, istituto che, come noto, consente alla persona non abbiente di rire la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato. mgg/ (fonte video Guardia di Finanza) Unlimited News - Notizie dal mondo