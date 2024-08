Serie C 1a giornata | Avellino da incubo stasera le ultime tre gare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il ko della Juventus Next Gen e il pareggio del Catania sul campo del Sorrento, sono proseguite le sorprese nella primadel girone C diC. Il colpo grosso lo ha messo a segno il Picerno schiantando l’con un incredibile 4-1 maturato nella parte finale di gara. 2-2 tra Messina e Potenza con i lucani che hanno agguantato il pareggio in piena zona Cesarini. Blitz (0-2) del Monopoli sul campo della Turris. Questa sera letreche chiuderanno il programma della prima. GIRONE C – 1aVenerdì 23 agosto, ore 20.45 – Giugliano-Taranto 1-030’ pt rig. Romano (G) – Juventus Next Gen-Audace Cerignola 3-4 12? pt Cuppone (A), 20? pt Salvemini (A), 28? pt Cuppone (A), 43? pt Palumbo (J), 30? st rig. Gagliano (A), 48? st Amaradio (J), 51? st Stivanello (J) – Latina-Casertana 1-15’st rig.