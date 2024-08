Se ci si guarda negli occhi bastano 4 minuti per innamorarsi

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 26 agosto 2024) La diffusione a macchia d’olio di strumenti tecnologici e dispositivi digitali ha reso la connessione umana autentica, ahinoi, sempre più rara. Tuttavia, c’è un gesto semplice quanto potente che può rivelare molto più di mille parole: ilrsi. Questa azione, conosciuta in inglese come “eye gazing”, non è solo una forma di comunicazione silenziosa, ma rappresenta un vero e proprio ponte verso l’intimità emotiva. Nel 1997, lo psicologo Arthur Aron condusse un esperimento destinato a dimostrare il potenziale trasformativo del contatto visivo. Il suo studio coinvolse coppie di sconosciuti che, dopo aver risposto a 36 domande personali, si fissavanoper quattro. Il risultato? Alcune di queste coppie svilupparono una connessione così profonda che una di loro si sposò sei mesi dopo l’esperimento.