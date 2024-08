Risultati Serie C Girone C 1ª Giornata | successi per Crotone e Benevento cade l’Avellino | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) La primadellaC si apre con unadidavvero interessanti. Il più sorprendente arriva da Picerno: clamoroso 4-1 rifilato ale vetta della. Quattro gol anche per l’Audace Cerignola che supera 3-4 la Juventus U23.per 2-0 delsull’Altamura e del Monopoli sul campo della Turris. Tre punti in tasca anche per ilche batte la Cavese e per il Giugliano che supera il Taranto. Pirotecnico 2-2 tra Foggia e Trapani, così come tra Messina e Potenza. Latina e Casertana non vanno oltre l’1-1, finisce a reti bianche Sorrento-Catania.