Paralimpiadi Parigi 2024 | i partecipanti dell’Italia sport per sport

(Di lunedì 26 agosto 2024) La delegazione italiana alledisarà la più numerosa della storia, essendo formata da 141 azzurri, 28 in più della scorsa edizione, i quali saranno in gara in 17 discipline, due in più rispetto a Tokyo 2020, quando l’Italia non era rappresentata nel badminton e nel tennis in carrozzina. La XVII edizione dei Giochi Paralimpici estivi si disputerà adal 28 agosto all’8 settembre, anche se nella prima giornata di terrà soltanto la Cerimonia d’Apertura, nella quale i due portabandierasaranno Ambra Sabatini e Luca Mazzone. L’Italia avrà il non semplice obiettivo di provare a migliorare il bottino di Tokyo 2020, edizione in cui vennero conquistati 69 podi, dei quali 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi, che proiettarono gli azzurri al nono posto nel medagliere.