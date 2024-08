Luna park tutti pazzi per le giostre | arriva la proroga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Come era nelle previsioni lehanno conquistato bambini ed adolescenti ed allora la giunta comunale ha optato per la proproa del “” nel Piazzale degli Irpini, per concedere ancora qualche sera di svago prima dell’inizio della scuola. Il Parco Divertimenti Estivo rappresenta un ormai consolidata tradizione per la citta? ed e? fortemente attesa da genitori e bambini ed in più, come si legge nel deliberato della giunta, si inserisce anche in quelle iniziative finalizzate a determinare capacita? di attrazione aggiuntiva per le aree cittadine. Inizialmente leavrebbero dovuto salutare Avellino lo scorso 19 agosto ma, come detto, visto il grande riscontro in termini di presenze, il Comune ha concesso l’autorizzazione dello spazio ai giostrai della famiglia Caterini fino al prossimo 30 agosto.