Laura Pausini e il video con le amiche di sempre Ecco perché ho perso alcune persone

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nonostante il successo internazionale e una carriera che l’ha portata lontano dal suo piccolo paese natale di Solarolo,mantiene saldi i legami con le sue radici e, soprattutto, con ledi. Sono passati oltre trent’anni da quandoe le sue compagne di scuola hanno iniziato a condividere ogni momento delle loro vite, eppure, il tempo sembra non aver intaccato la loro amicizia. In un recentecondiviso sui social, la cantante ha mostrato la forza di questo legame speciale, raccontando anche come, nel corso degli anni, il suo percorso di vita l’abbia portata a perderene lungo la strada.e ildel karaoke con leOgni volta cheritorna in Romagna per visitare la sua famiglia, non manca mai di ritagliarsi del tempo da trascorrere con le suedi