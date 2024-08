Goccia fredda ma l’estate non finisce Prevista una nuova fiammata dell’anticiclone africano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 – Temporali e acquazzoni sull’Italia nei prossimi giorni, ma il caldo non mollerà la presa. E nel fine settimanaquindi, spiegano gli esperti di previsioni meteo, andrà avanti. In queste ore l'incursione di una, cioè un vortice ciclonico freddo in quota che si è isolato da un'area a bassa pressione più grande, sta portando un aumento dell’instabilità. Antonio Sanò, fondatore di ilMeteo.it, spiega: "Avremo una nuvolosità diffusa al Centro Nord con precipitazioni che a tratti su Piemonte, Lombardia e Veneto potranno risultare temporalesche fino in pianura, specie al mattino". Maltempo nel Varesotto, pioggia e grandine a Gavirate: acqua e fango invadono le stradeTempesta di ghiaccio a Rovato: “All’improvviso tuoni e grandine, l’acqua è arrivata alla portiera in pochi minuti.