Dentro il matrimonio italiano di La location manager | Il Cilento li ha conquistati Sono una coppia bellissima che trasmette semplicità La gentilezza è il loro numero

(Di lunedì 26 agosto 2024) La sontuosa celebrazione di tre giorni didi Ed Westwick e Amy Jackson Ed Westwick, famoso per il suo ruolo in Gossip Girl, e la sua compagna attrice Amy Jackson sisposati di recente con una sontuosa celebrazione di tre giorni in Campania, Italia. La, insieme a 200 invitati, si è goduta quella che sembrava una lussuosa mini-vacanza in una delle località più belle e meno conosciute della regione. Unda sogno in Campania Ilè stato reso possibile grazie alla competenza dellaGiada Filippetti Della Rocca di Elite Villas e della Wedding Planner Costanza Giaconi di Bianco Bouquet Weddings. La, Ed di 37 anni e Amy di 32, insieme al figlio di Amy Andreas (nato nel 2019 dalla sua precedente relazione con George Panayiotou), è arrivata in Campania venerdì dopo alcuni giorni sul Lago di Como.