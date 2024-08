Cutrone riacchiappa Piccoli per il Como un punto con rimpianto a Cagliari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 – Giusto pareggio per 1-1, fra, nel posticipo della seconda di serie A. Ilcon i nuovi innesti arrivati in settimana, ha sicuramente giocato con più intensità e qualità, rispetto a lunedì scorso sfiorando la vittoria. Il pareggio però è arrivato in rimonta, con il gol di rapina di, che ha pareggiato la rete di, arrivata dopo un pasticcio difensivo. Fabregas attua alcuni cambiamenti rispetto alla sconfitta contro la Juve, mette Dossena al posto di Goldaniga in difesa e Iovine al suo fianco a destra, mentre Mazzitelli viene inserito al posto di Baselli in mediana. Al 2’in gol, ma rete annullata, per netto fuorigioco di Belotti, Moreno poi ci prova dalla distanza senza esito. Luvumbo, molto attivo, costringe al 13’ Reina a una gran parata, su un rasoterra sulla sua sinistra.