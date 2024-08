Chi è Nicolò Savona il giovane terzino della Juventus titolare al Bentegodi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Classe 2003, un passato nelle giovaniliSpal, un futuro che molti definiscono radioso alladebutta dal 1? in stagione con la maglia bianconera in occasione del match dei bianconeri alcontro il Verona. Non è l’esordio assoluto in Serie A: quello arrivò già nella scorsa partita contro il Como nel secondo tempo. L’indisponibilità di Danilo ha spalancato le porte daal, che ora spera di convincere Thiago Motta come ha fatto il collega di Next Gen Mbangula nella scorsa partita. Nato ad Aosta, è passato allaa 8 anni. Da lì tutta la trafila nelle giovanili con tanto di prestito alla Spal per farsi le ossa. Nel suo curriculum anche una presenza nella nazionale U20. Ora da Coverciano lo seguono con interesse in vista delle prossime convocazioni dell’Under 21.