Canottaggio il fiorentino Giovanni Paoli trionfa ai mondiali under 19

(Di lunedì 26 agosto 2024) Firenze, 26 agosto 2024 – È più azzurro che mai il cielo del Canada. Non solo: sul primo posto del podio è impresso anche il giglio. Gli azzurrini fanno risuonare le note dell’Inno di Mameli a St Catharines, in Canada, dopo aver primeggiato sulle acque del Royal Canadian Henley Rowing Course. E il nostrosi è laureato Campione del Mondo nella specialità del ‘quattro senza’19. Il capovogaha condotto magistralmente l’armo azzurro (composto anche da Cassina e Bancora della Canottieri Lario e Sostegni della Canottieri Limite) in una cavalcatale che ha visto la nostra imbarcazione, la Regina delle Acque, come si suole chiamare, controllare a debita distanza i rivali di Gran Bretagna e Cina.