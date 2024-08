Borseggiatori alla fermata della tramvia arrestati mentre tentano un furto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Firenze, 26 agosto 2024 – Hanno ostruito l’accesso al tram ad una donna e poi le hanno aperto lo zaino. Due uomini sono statitentavano un borseggiodi via Alamanni a Firenze, a due passi dstazione di Santa Maria Novella. Nei guai due maghrebini di 73 e 48 anni, già noti alle forze dell'ordine, bloccati dPolfer con l'accusa di concorso in tentatoaggravato. I due, secondo quanto ricostruito, intorno alle 20.30 di ieri sera, avrebbero usato uno stratagemma per bloccare la donna. Poi il più anziano, dopo aver aperto lo zainovittima, avrebbe rubato un caricatore telefonico, coprendo i propri movimenti con una borsa di tela. La donna però ha scoperto il malintenzionato e ha chiesto aiuto, attirando l'attenzione dei presenti.