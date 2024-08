Bisoli difesa da rivedere Con Di Pardo cambierà?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dopo solo due giornate è ovviamente molto presto per fare calcoli, ma i numeri sono sempre da guardare e dunque proviamo a vedere cosa ci dicono dopo i primi centottanta minuti. Soprattutto per quel che riguarda la, da sempre il cavallo di battaglia delle squadre guidate da Pier Paolo. Il tecnico di Porretta però, non più tardi di venerdì scorso nel dopo partita del Braglia, in qualche modo con orgoglio ‘rifiuta’ l’etichetta di difensivista, ed anzi con i tre attaccanti schierati con grande libertà di movimento nel match vittorioso con il Bari ha in ogni caso avvalorato questa tesi. Ma è giusto però ugualmente dire che, etichette a parte, il Modena in queste prime due partite di campionato ha subito già tre reti, praticamente le stesse che aveva incassato nelle cinque gare della gestione ‘ana’ della scorsa stagione.