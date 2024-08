Badante killer conferma 4 omicidi al Gip atti trasferiti a Procura Latina

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 26 agosto 2024) Caserta. Hato di aver ucciso quattro anziani, per i quali svolgeva mansioni di, “per porre fine alle loro sofferenze” mosso da “misericordia cristiana”. Mario Eutizia, 47enne che giovedì scorso si è presentato dai Carabinieri a Caserta autoaccusandosi di quattroavvenuti nell’arco di dieci anni, è stato ascoltato questa mna dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Antonella Grammatica, alla quale ha ribadito quanto già raccontato ai militari e al pm delladi Santa Maria Capua Vetere. Eutizia ha inoltre garantito la sua “massima disponibilità” a riferire agli investigatori ulteriori informazioni qualora dovesse ricordare altri particolari circa gli. Al termine dell’udienza di convalida, il Gip non ha convalidato il fermo del 47enne,ndo però la custodia cautelare in carcere per l’uomo.