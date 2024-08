Adriano Panatta crede in Jannik Sinner ma c’è un problema di equità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le analisi si sprecano in queste ore sulla positività al Clostebol di. L’assunzione involontaria certificata dal Tennis Integrity Agency (Itia) ha fatto discutere per le possibilità avute dal n.1 del mondo di proseguire nella propria stagione, senza essere sospeso, fino alla sentenza di “innocenza” nei suoi confronti, sempre in attesa di quanto potrebbero fare la WADA o Nado Italia entro il 6 settembre. Ci si riferisce a un possibile ricorso al TAS. Ne ha parlato nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva, in onda su Rai 2 HD, anche. Il campione del Roland Garros e di Roma nel 1976, nonché della Coppa Davis in quello stesso anno, ha analizzato in maniera molto puntuale l’accaduto.