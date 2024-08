Verona-Juventus Thiago Motta | Piedi per terra dopo il Como affrontiamo squadra che sta bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) “Lasta, abbiamo fatto una buona preparazione per la partita. Teniamo iperla prima di campionato. Andremo ad affrontare unache stauna vittoria contro una seria candidata allo scudetto. Troveremo unache battaglia, che lotta e che sa cosa vuole. Ilè abituato a giocare certi tipi di partite, è unache lotta tantissimo e che mette sempre in difficoltà l’avversaria, soprattutto quando giocano in casa. Nelle ultime cinque partite lì abbiamo vinto una sola volta“. Cosìnella conferenza stampa alla vigilia di, seconda giornata di Serie A. Il tecnico bianconero ha poi aggiunto: “Avere l’equilibrio tra le due fasi è importantissimo contro tutte. Ogniha il suo modo di giocare, ma è nelle due aree che si vincono e si perdono le partite.