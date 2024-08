Torino-Atalanta 2-1 Vanoli | Complimenti ai ragazzi Contestazione? Parlo solo di calcio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Paolo, allenatore del, ha commentato in conferenza stampa il successo per 2-1 ai danni dell’nel match valido per la seconda giornata di Serie A 2024/2025: “aiper aver messo qualcosa di importante in campo e per aver confermato la prestazione di Milano. A San Siro siamo calati, ed essendo ad agosto ci può stare, ma adesso abbiamo messo più benzina e un altro tassello alle nostre idee“.ha poi continuato ad elogiare il gruppo: “E’ fantastico, la squadra ha ribadito di voler fare cose importanti. Dobbiamo crescere e passare dai sacrifici, migliorando rispetto allo scorso anno in cui sono stati subiti molti gol nei minuti finali“. Sul rigore parato da Milinkovic-Savic: “Bravo, ma penso ci sia stato anche un pizzico di fortuna“. Infine, sulladei tifosi: “Come ho già detto,di“.