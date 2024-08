Solo a Ferragosto località da tutto esaurito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Non sarà una estate da ricordare in termini di presenze quella che a Cervia sta avviandosi alla conclusione, a eccezione del ponte di. Si spera ancora però nel mese di settembre confidanco che i tanti eventi sportivi e gastronomici organizzati a Cervia possano dare allungare la stagione turistica aiutando in parte i bilanci delle attività economiche. Gli ultimi dati elaborati risalgono a inizio stagione ma, fino a pochi giorni prima del, era evidente che qualcosa di diverso rispetto agli scorsi anni c’è stato. Parcheggi vuoti in zone strategiche come piazza Andrea Costa e sul Lungomare. Discorso a parte per Tagliata e Pinarella dove, invece, pare che il problema della poca affluenza si sia registrato meno. "Non abbiamo ancora i dati di luglio, ma la sensazione non è positiva – spiega Luca Sirilli, presidente della Fondazione Cervia In –.