San Felice tra violazioni amministrative e cibo sequestrato | il N A S chiude un ristorante-pizzeria

(Di domenica 25 agosto 2024) San, 25 agosto- Il 24 agosto 2024, in SanCirceo, i Carabinieri della locale Stazione, con la collaborazione di personale del N.A.S. di Latina, hanno effettuato attività di controllo presso un'attività commerciale didi quel luogo, contestandoe ponendo sotto sequestro amministrativo diversi generi alimentari. E' stata disposta la chiusura temporanea dell'attività , sino al ripristino delle condizioni igieniche sanitarie. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio