Roma Dybala | Ho messo tante cose sul tavolo non solo i soldi

(Di domenica 25 agosto 2024) “Perchè ho detto no all’Arabia? “Ci sono, si parladei, certo quelle cifre fanno pensare ma si mettono sul piattoe queste mi hanno fatto scegliere di rimanere. Al mio procuratore non cambiava niente, per lui la cosa più imporera che fossi felice. Lui è una persona a cui voglio bene, non avrebbe preso nulla di quanto si è scritto. Come l’hanno presa gli arabi? Non lo so, non ho parlato con loro”. Così Pauloai microfoni di Sky Sport ha spiegato la scelta di rimanere a. “Non sento che la mia scelta di rimanere mi metta più pressione. Ogni allenamento cerco di dare il massimo e di fare bene anche per i tifosi” ha aggiunto. Infine qualche parola sulla sconfitta odierna contro l’Empoli: “Stasera non siamo stati bravi a fare quanto chiesto dal mister, abbiamo sbagliato tanto.