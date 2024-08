Regole base per evitare brutte sorprese in montagna Ci pensa il Cai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) In partenza per la? Non trascurate ledidel primo soccorso. Se non le conoscete, le trovate nel sito del Cai legnanese. Sono informazioni utili e che possono fare la differenza nel caso di un imprevisto, un incidente, una condizione che ci mette in difficoltà . La guida è stata compilata dalla Commissione centrale medica del Club alpino italiano. Si va dalla preparazione atletica a come affrontare un colpo di calore, dalla valutazione della scena e dell’infortunato a cosa fare nel caso di un morso di vipera. Le situazioni che richiedono primo soccorso sono, in ordine frequenza, cadute e scivoloni (48%), poi i “malori“ (13%) e lo sfinimento fisico (2%), seguono, ciascuno 1%, caduta pietre, valanghe, morsi, folgorazioni. Si trova anche una sezione dedicata all’alimentazione.