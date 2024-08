Regata Preliminare America’s Cup 2024 a che ora gareggia Luna Rossa oggi domenica 25 agosto | orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Alle 14:00 di25, inizierà la quarta e ultima giornata della Preliminary Regatta di Barcellona, evento che precede la Louis Vuitton Cup e l’Cup. Si tratta dell’ultimadi questa edizione, la prima però con gli AC75 in gara e il Match Race come format della competizione. Le indicazioni sono quindi preziose evuole subito dimostrare di essere competitiva. L’equipaggio italiano si presenta all’appuntamento con il secondo posto a 3 punti, alle spalle solamente di New Zealand che ne ha collezionati 4. Più indietro American Magic (2), mentre Ineos, Alinghi e Orient Express sono ferme a quota 1. Saranno quindie New Zealand a giocarsi la vittoria dell’evento nella finale in programma nel tardo pomeriggio, precisamente alle 16:00. Alle 14:00 è in programma la sfida tra i Kiwi e American Magic.