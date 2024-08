Per la prima volta l' Italia supera il Giappone | altro record che zittisce i gufi anti-Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)per l'. "Vento in poppa per le esportazionine: nel primo semestre del 2024 per lal'exportno hato quello del. Un'accelerazione importante che ci ha permesso di raggiungere il quarto posto tra i Paesi maggiormente esportatori con 315 mld di euro, a fronte dei 311 del Paese del Sol Levante", ha affermato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'alla Camera. "Numeri alla mano, si evidenzia un fatto incontrovertibile: il brand Made in Italy, con la qualità dei suoi prodotti, è tornato ad essere appetibile, in quanto originale ed inimitabile.