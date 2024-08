Osteria Nuova caccia al bis | Sì vogliamo ripeterci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Da lunedì 19 agosto è iniziata lastagione per l’che la vedrà ancora impegnata nel campionato di Prima categoria, torneo che ha riservato anche lo scorso anno delle buone soddisfazioni. Sul mercato la società ha reperito sette nuovi giocatori e si è adoperata per ringiovanire ulteriormente la rosa. "Si è ripartiti con il riconfermatissimo mister Ivan Lavolpicella – spiega il presidente Luigi Cocchi –. Sarà un campionato come sempre molto difficile da affrontare, quasi tutte le squadre si sono rinforzate, a mio parere le favorite che lotteranno per i primi posti saranno il Montecalvo, il Real Metauro e l’Acqualagna, ma strada facendo il lotto delle contendenti potrebbe allargarsi. Noi cercheremo di ripetere quanto di buono fatto nella passata stagione, con la speranza di far divertire i tanti nostri tifosi".