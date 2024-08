Napoli Conte ruggisce | 3-0 al Bologna Roma ko nella sera di Dybala

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Si infiamma ildi Antonio, si spegne ladi Daniele De Rossi. Nei posticipi domenicali della seconda giornata di Serie A, gli azzurri riscattano lo 0-3 subito al debutto a Verona vincendo con lo stesso punteggio al Maradona contro il. Male invece i giallorossi, che in un OIimpico in festa per la permanenza divengono sorpresi dall'Empoli, che torna in Toscana con il 2-1 e i 3 punti. In attesa dello scontro al vertice (inatteso) tra Hellas e Juventus, con una delle due che lunedì potrebbe ritrovarsi "in fuga" a quota 6 punti, la classifica è una marmellata. Sale a quota 3 il, decisamente più quadrato e solido in difesa. Concede poco agli uomini di Italiano e sblocca la partita a fine primo tempo con capitan Di Lorenzo.ripresa, zero rischi e sono Kvaratskhelia e Simeone a chiudere il conto arrotondando nel tripudio generale.