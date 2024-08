Napoli-Bologna 3-0 le prime parole di Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) La vittoria delsul: di seguitodi Antoniorilasciate A Dazn dopo la vittoria sugli emiliani. “L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto molto, ilè una squadra organizzata. Abbiamo vinto una partita contro una signora squadra e ci deve dare fiducia e autostima, ci deve far capire che uniti si può”. I tre punti sono relativi, non vincevamo da tanto tempo al Maradona”. I tifosi delI tifosi sono stati il 12esimo e 13esimo uomo in campo, diventano fondamentali. Iragazzi hanno fatto una prestazione in cui hanno messo cuore, voglia, determinazione. Venivamo da un secondo tempo disastroso a Verona, nel primo tempo penso meritassimo di più, nel secondo tempo non siamo entrati, abbiamo subito tre reti che ci hanno fatto male”.