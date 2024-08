MX2 | Langenfelder si prende gara-2 del GP della Svizzera De Wolf vede il titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Si chiude nel segno di Simonla-2 del GP di, tappa numero diciassette del Mondiale 2024 di motocross, classe MX2. Il centauro in sella alla GasGas, quarto in-1, ha confezionato il successo con la dovuta calma, raggiungendo il gradino più alto del podio solo nella seconda fasecorsa. Ad uscire prima dal cancelletto infatti è stato Janis Reisulis (Yamaha), abile a trovare il guizzo giusto per attestarsi davanti a tutti nel momento più caotico. Bene anche il tedesco, terzo sugli scarichi di Benistant (Yamaha), poi superato dopo dieci minuti di orologio proprio negli stessi momenti in cui perdevano quota sia Liam Everts (Ktm) che Lucas Coenen (Husqvarna), entrambi in difficoltà dopo alcuni errori. Reisulis, con un gran passo martellante, conduce in testa gran parte, salvo poi subire l’avvicinamento dinei minuti finali.