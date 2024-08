Milan mania | Fonseca come Giampaolo è un disastro | ora Pioli è un rimpianto|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 25 agosto 2024) 2024-08-25 13:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: L’inizio del campionato delè letteralmente scioccante. Lascia senza parole e quelle che poi trovi sono tutte negative. Un punto in due partite contro Torino e Parma: un punto tra l’altro guadagnato in extremis e neanche meritato. Messi sotto anche dal punto di vista del gioco contro i granata (che hanno cambiato allenatore) e da una squadra neo promossa. Una fase difensiva inesistente: ogni volta che attaccano, si trovano davanti al portiere dopo due passaggi. Una serie di ripartenze e di imbucate che raramente abbiamo visto in Serie A con una frequenza del genere. Da mettersi le mani nei capelli. L’inizio di questopreoccupa e la sensazione più brutta è che non vedi all’orizzonte la luce ma senti dentro la paura di capire, dopo due giornate, che sarà una stagione difficile.