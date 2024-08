L’ultimo saluto alla piccola Fatiha | Ora puoi toccare la pioggia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Una donna abbraccia i suoi due figli. Si china, tocca con le ginocchia il terreno e indica un punto poco distante con il dito. Il più grande dei due bambini si avvicinafossa: ci guarda dentro, scruta il buco, manda un bacio e corre via; il più piccolo saluta con la mano e si avvinghiamamma. Poi, tutti e tre scompaiono. Da lì a poco, nello stesso punto, la terra accoglie la bara diNur Molla, la piccina caduta dfinestra del suo palazzo in zona San Donato nel pomeriggio di lunedì. Il cimitero di Borgo Panigale, dove riposano in una specifica area anche i fedeli musulmani, è gremito per darebimba volata via a soli quattro anni. Intorno al luogo della sepoltura, sono almeno trecento le persone accorse ai funerali, celebrati con il rito musulmano, fede della famiglia Molla.